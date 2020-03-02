İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan araç yağmur kanalına düştü: 2 yaralı

Sakarya’da kontrolden çıkan otomobilin yağmur kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da kontrolden çıkan otomobilin yağmur kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Adapazarı - Kaynarca duble yolu Adapazarı istikametinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynarca istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FR 9365 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yağmur kanalına düştü. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralanırken kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.