Kontrolden çıkan araç yol kenarına düştü: 2 yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan araç, yol kenarına düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu Kurudil Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karasu istikametinde seyir halinde olan Ş.E. idaresindeki 54 DH 119 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarına düştü. Kazada sürücü Ş.E. ve araçta bulunan M.E. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.