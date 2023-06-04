Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri devrildi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Küçükkışla Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, O.K. idaresindeki 34 DRN 782 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk ederken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.