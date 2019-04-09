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Kontrolden çıkan kamyon su tesisine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’da kontrolden çıkan kamyon içme suyu tesisi bahçesine uçtu.

Sakarya'da kontrolden çıkan kamyon içme suyu tesisi bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli-Adapazarı D-100 karayolu Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan İdris Dişli idaresindeki 54 FZ 784 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç bariyerleri aşarak yol kenarında bulunan SASKİ tesisi içerisine uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kazada yaralanan şoför İdris D. ve araçta bulunan Cumhur K. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza esnasında kamyondan fırlayarak aracın altında kalan Fevzi Erdoğan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan'ın cenazesi savcı incelemesi ardından, olay yerine gelen cenaze aracı ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı. Konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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