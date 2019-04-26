Kontrolden çıkan kamyon yol kenarına devrildi: 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Kandıra - Kaynarca ilçesi Sakarya il sınırı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Kandıra istikametine doğru seyir halinde olan 41 N 6883 plakalı T.G. idaresindeki özel bir şirkete ait kamyon Kadıköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon yoldan çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza ile ilgili trafik ekipleri inceleme başlatıldı.