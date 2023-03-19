İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Sürücü otomobil içinde sıkışırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk dildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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