Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaali - Hendek arası Gökdağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 54 DK 426 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü M.A. ile araç içindeki yolcu E.Y, ağır şekilde yaralandı.
Yaralılar ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.