Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direği ve reklam tabelasına çarparak durabildi. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi İstiklal Caddesi Kabakoz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fehmi E. idaresindeki 31 KB 364 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direği ve reklam tabelasına çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan Nazan K., Zeliha K. ve Umut T. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği ve reklam tabelası da yerinden sökülerek yola savruldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.