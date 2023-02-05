Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Karasu - Kaynarca karayolu Kulaklı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, S.Y. idaresindeki 54 ADH 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.