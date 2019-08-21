İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan otomobil markete girdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak markete girdi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak markete girdi. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, markette maddi hasar meydana geldi.


Kaza, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde ki virajı dönmek istediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Sinan Şentürk'e ait markete girdi. Kaza sonucu markette maddi hasar meydana gelirken, yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.