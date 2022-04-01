İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonet içerisindeki 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.



Kaza, Erenler ilçesi Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 YY 230 Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde park halindeki 54 AAY 526 plakalı Ford marka kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, otomobil içerisinde sıkışan 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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