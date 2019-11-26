Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Akyazı ilçesi D100 karayolu Ormanköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FE 4078 plakalı otomobil yolun kaygan olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Şarampole uçarak yan yatan otomobilde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 yaralı araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.