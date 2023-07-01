Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yoldan çıktı. Kazada iki kişi yaralandı.

İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, İ.G. idaresindeki 54 ES 828 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Taklalar atarak yol kenarında durabilen otomobilde sürücü ve T.S. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.