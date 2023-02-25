Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 hafif yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Topçu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İ.Ş. (38) idaresindeki 41 VM 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada, sürücü İ.Ş. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Z.G.Ş. (6) ile Z.S.Ş. (11) hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.