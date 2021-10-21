Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil tıra arkadan adeta ok gibi saplandı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-100 karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı istikametinde seyir halinde olan S.A. idaresindeki 67 ACG 266 Dacia marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Tıra ok gibi saplanan otomobilde sürücü yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başattı.