Kontrolden çıkan pikap tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan pikap, tıra arkadan çarptıktan sonra yoldan çıktı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.C. idaresindeki 54 SC 954 Ford marka pikap, sürücüsünü kontrolünü kaybetmesi neticesinde H.G. yönetimindeki tıra arkadan çarptıktan sonra yoldan çıktı. Meydana gelen kazada sürücü E.C. ve pikapta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.