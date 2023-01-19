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Kontrolden çıkan SUV araç refüje çarparak ters döndü: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan SUV tarzı araç refüje çarparak ters döndü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan SUV tarzı araç refüje çarparak ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.


Mithatpaşa Mahallesi Zübeydehanım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 54 DM 152 plakalı Toyota marka SUV tarzı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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