Kontrolden çıkan traktör devrildi: 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Taşyatak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, R.C. idaresindeki odun yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen traktör ve römorkunun altında kalan sürücü ve beraberindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, vatandaşlarca traktörün altından çıkarılırken durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.