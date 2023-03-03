Kontrolden çıkan yem yüklü kamyon şarampole yuvarlandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde seyir halinde olan yem yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı. Şarampole yuvarlanan araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Kil Hamamı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halinde olan B.I. idaresindeki yem yüklü 54 SL 045 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Sürücü B.I., araç içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi bölgede yapılan ve Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.