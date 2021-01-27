Kontrolden çıkarak savrulan otomobilden yara almadan kurtuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırama çarparak savrulan otomobilde, kadın sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Karasu ilçesi Ankara Caddesi Küçükboğaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde kadın sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, otomobilde ise maddi hasar oluştu.