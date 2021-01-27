İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkarak savrulan otomobilden yara almadan kurtuldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırama çarparak savrulan otomobilde, kadın sürücü yara almadan kurtuldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırama çarparak savrulan otomobilde, kadın sürücü yara almadan kurtuldu.


Kaza, Karasu ilçesi Ankara Caddesi Küçükboğaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde kadın sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, otomobilde ise maddi hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.