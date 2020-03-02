İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil bariyerlere çarptı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, gece saat 02.00 sıralarında D-140 karayolu Akyazı Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kuzuluk istikametinde seyir halinde olan H.S. idaresindeki 54 HH 707 plakalı otomobil, sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü H.S. ve araçta bulunan M.F. ile Y.S. isimli 3 kişi yaralandı.


Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.