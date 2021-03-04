Köprü geçişli yol projesi hizmete başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sebahattin Zaim Bulvarı'ndan Serdivan'a geçişleri sağlayacak köprü geçişli yol projesi tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sebahattin Zaim Bulvarı'ndan Serdivan'a geçişleri sağlayacak köprü geçişli yol projesi tamamlandı. Başkan Ekrem Yüce tarafından haberi verilen ve inşa çalışmaları başlayan proje ile Yazlık Kavşağı'nda zaman zaman yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçildi. Ayrıca Yenikent bölgesinden Serdivan ulaşımlarına da yeni bir alternatif sunulmuş oldu. Proje kapsamında Hasır Sokak ile Süleyman Binek Caddesi'nin altyapısı ve üstyapısı da yenilendi. Başkan Yüce, projenin hayırlı olmasını temenni ederek, ulaşımda yeni yatırımları hizmete almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bölgede hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, “Yazlık Kavşağı'nda yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmek, Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinden Serdivan'a geçişleri sağlayacak köprü geçişli yol projemizi tamamladık. Çark Deresi üzerine 25 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe sahip köprü çalışmasının yanı sıra Hasır Sokak ve Süleyman Binek Caddesi'nin altyapı ve üstyapısını yeniledik. Sebahattin Zaim Bulvarı üzerine kurduğumuz sinyalizasyon sistemi ile de projemizi nihayete erdirdik. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalar boyunca anlayış gösteren hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun” dedi.