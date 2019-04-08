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Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Alaettin Çapkın askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Alaettin Çapkın askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Pamukova'nın Karapınar Mahallesi'nde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Alaettin Çapkın, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Karapınar mahalle caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Pamukova Kaymakam Vekili İlyas Memiş, Sakarya Merkez Komutanlığından Piyade Albay Mehmet Ekici, Pamukova Garnizon Komutanı Yüzbaşı Oktay Eren, Belediye Başkanı Üven Övün, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Alpaydın, İlçe Müftüsü Celil Şimşek, Ak Parti İlçe Başkanı Burak Çelik, gazi, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Çapkın'ın cenazesi askeri törenle Karapınar Mahallesi mezarlığına defnedildi.

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