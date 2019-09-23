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Korhan Özduru'nun kitabı piyasaya çıktı

Kişisel Gelişim Uzmanı / Yazar ve Hipnoterapist Korhan Özduru, yeni çıkan kitabı için imza günü düzenledi.


Sakarya'da uzun yıllardır hipnoz yöntemiyle birçok hastayı sağlığına kavuşturan Kişisel Gelişim Uzmanı / Yazar ve Hipnoterapist Korhan Özduru'nun ilk kitabı olan “Bu Mudur Budur” piyasa çıktı. 20 bin baskı yapılan kitap için Özduru, imza günü düzenledi. İmza gününe başta Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya olmak üzere kitap severler katıldı.


Yeni piyasaya çıkan kitabın şimdiden 3 bin adeti satıldığı belirtildi.

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