İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüs tedavisi gören muhtar hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Denizhan (63) korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Denizhan (63) korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Hürriyet Mahalle Muhtarı Abdurrahman Denizhan (63), bazı belirtiler üzerine korona virüs şüphesiyle hastaneye gitti. Kendisine yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Muhtar Denizhan, geçtiğimiz Pazar günü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılarak tedavi altına alındı. Bir süredir korona virüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşan Denizhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.