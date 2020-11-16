Korona virüse yenik düşen arkadaşlarının fotoğrafını durağa asarak üzüntülerini paylaştılar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde taksicilik yapan 60 yaşındaki Fethi Kerse korona virüse yenik düştü. Taksici arkadaşları ise durağa fotoğrafını yapıştırıp ‘Arkadaşımızı, ağabeyimizi kaybettik. Başımız sağ olsun” notuyla üzüntülerini paylaştılar.

Hendek ilçe merkezinde yaşayan taksici 60 yaşındaki Fethi Kerse, bir süre önce korona virüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Kerse'nin durumu geçtiğimiz günlerde ağırlaştı. Burada yaklaşık 4 gün tedavi gören taksici, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korona virüs kurbanı olan Kerse'nin taksici arkadaşları çalıştıkları durağa fotoğrafını asıp üzerine ‘Arkadaşımızı, ağabeyimizi kaybettik. Başımız sağ olsun' notu yazarak üzüntülerini paylaştı. Kerse'nin cenazesi Hendek Çiftlik Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.