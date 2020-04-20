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Korona virüsü yenen yaşlı çift hastaneden alkışlarla taburcu edildi

Sakarya’da korona virüs tedavisinin 7.

Sakarya'da korona virüs tedavisinin 7. gününde sağlığına kavuşan yaşlı çift hastaneden alkışlarla taburcu edildi.


Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Akyazı Devlet Hastanesinde korona virüs test sonuçları pozitif çıkan ve tedavi sürecine alınan 65 yaşındaki Mehmet Rüştü Mehmetalioğlu ve eşi Fatma Mehmetalioğlu 7 gün sonra hastalığı yenmeyi başardı. Yaşlı çift tedavi gördüğü hastanede doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine gönderildi. Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür eden çift, evlerinde 14 gün daha karantina altında kalacaklar.

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