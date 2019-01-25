Korucuk SEAH'a alternatif yol çalışması yapılıyor

Adapazarı Belediyesi sınırlarında bulunan hastanelerde çevre düzenleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor. Korucuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan çevre düzenlemelerinin ardından hastane çevresinde alternatif yol açılıyor. Mevcut hastane girişine paralel açılacak olan yol hastane giriş çıkışlarını rahatlatacak.7 metrelik 150 metre uzunluğundaki yol çalışmasında 10 metrelik bir derinlikte çalışma yapılıyor.Yol çalışmalarından yaklaşık 2-3 bin kamyon hafriyat çıkacak olması nedeni ile yolun bir buçuk 2 ay sonra bitirilmesi hedefleniyor.