KOÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı, SAÜ'ye konuk oldu

Dr. Abdullah Kahraman, Sakarya'daki etkinlikte konuşmacı olarak katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Ekinlikleri devam ediyor. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleşen konferansa Dr. Abdullah Kahraman konuşmacı olarak katıldı. Konferansa Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kahraman, ‘Gençlik ve Gelecek' konusunda konferans gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Abdullah Kahraman yaptığı açıklamada, “Gençliğimizi istediğimiz gibi yönlendiremiyoruz. Eskiden insanlar çocuklarını bir aile içinde büyütürlerdi ve onlar için elinden gelen bütün imkânları önlerine sunardı. Şimdi ki aileler çocuklarını ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Çünkü etkilendikleri kaynaklar onlara iyi bilgilendirmeler yapamıyor. Orta da bir problem varsa eğer, herkesin kendisini test etmesi gerekiyor. Açıkçası ben bu problemi nasıl çözebilirim diye düşünüyorum çünkü kendimde sorumluluk hissediyorum. Biz bu konuda diğer milletlerden farklıyız. İnsanlığın içinde oluşmuş farklı bir evreniz. Başka insanlardan ve kaynaklardan güzel şeyler alırken onların yan etkisinden kendimizi korumalıyız. Çünkü bizim böyle bir misyonumuz ve sorumluluğumuz var” ifadelerinde bulundu.

Konuşmasına devam eden Kahraman, “Biz bu toplumun gençliğine güzel şeyler vermek istiyoruz. İnsanlar sorunlarına çözüm ararken birilerine danışmak istediklerinde akıllarına gelmiyoruz belki ama bizde onların sorunlarını çözerken yardımcı olmak isteriz. Çünkü insan, insan ile beraber olduğu zaman insanlık damarı gelişir. Bu yüzden insanlar ile beraber olmak çok önemlidir. Bizim toplumumuzun iyi bir noktaya gelmesinde ve gençliğin kendisini bulmasında önemli bir sorumluluğumuz var. Din bizim için önemli bir kurtuluş vesilesidir. Ama böyle düşünmek isteyen gençler için ortaya suni gündem atılıyor ve düşünceleri zedeleniyor. Aslında insana şah damarından bile yakın olan Allah'tır. Esasen bugün bu davete icabet ederken bunları da düşündüm ve belki genç arkadaşlarımız benim söylediğim bir şeyden etkilenir ve önleri açılır, düşünceleri değişir. İşte bu yüzden şuanda bu konuşmayı yapıyorum. Bütün insanlar; gençler bizim geleceğimiz diyor ama doğru olmayan söylemlerimizle gençlerimizi kaybediyoruz. Çünkü gençler sert tabirden hoşlanmıyor. Olması gereken bir dil var ve ben o dilin gönül dili olduğunu düşünüyorum. Bu da irfandan geçiyor. Gençlere kendilerini ifade edebilme fırsatı verin. Biz gençlerin karşısında taban tutturamıyorsak bu bizim eksikliğimizdir” dedi.