KPSS'de başarılı olmanın püf noktaları SAÜ'de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Maliye Topluluğu tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” isimli söyleşide KPSS'de başarılı olmanın püf noktaları konuşuldu.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye, Yediiklim eğitmenleri Prof. Dr. Ferhat Yıldız, Doç. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu ve Zekeriya Doğanay konuşmacı olarak katıldı.

Sözlerine sosyal bilimlerin öneminden bahsederek başlayan Ferhat Yıldız “İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler ve Fen Edebiyat Fakülteleri ekonominin ruhudur. Bir ülke teknolojik, sağlık, ekonomi gibi alanlarda büyüyebilir gelişebilir, ancak bunlara ruh katacak insanlar sosyal bilimcilerdir. Sosyal bilimciler topluma yön veren kitlelerdir. Hepiniz iyi bir gelecek için çabalıyorsunuz, en büyük amacınız da iyi bir kariyer sahibi olmak. Kimse sizin adınıza kariyer yapamaz, tercihlerde bulunamaz, bunu belirleyecek olan sizlersiniz. Yapmanız gereken en önemli şey çok çalışmaktır. Çünkü rekabet giderek artıyor. Hedefiniz ister kamu ister özel sektör olsun mutlaka yabancı dile ihtiyacınız olacak. Kendinizi öğrencilik yıllarınızda olabildiğince geliştirmelisiniz” dedi.

Söyleşide konuşan Zekeriya Doğanay ise sözlerine Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hakkında öğrencilere çeşitli bilgiler vererek başladı. A ve B grubuna ilişkin önemli noktaları da katılımcılara aktaran Doğanay, ilgili dersler, soru sayıları ve net sayıları ile ilgili de bilgiler verdi. Doğanay ayrıca, “Çevrenizden gelen olumsuz mesajlara itibar etmeyin ve motivasyonunuzu düşürmeyin, siz sadece derslerinize odaklanın” diye konuştu.

Diğer bir konuşmacı olan Prof. Dr. Ferhat Yıldız'da KPSS hakkında genel bilgiler verdikten sonra kamudaki iş olanaklarından bahsetti. Düzenli çalışmanın önemine de değinen Yıldız, “10 ay boyunca günlük beş saatten az çalışmazsanız, KPSS'de 90 puandan düşük bir not almazsınız. Bu işin sırrı sıkı ve düzenli bir çalışmadan geçer. Başarılı öğrenciler her zaman ödüllendirilir” şeklinde konuştu.

Söyleşi öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.