KPSS'nin ilk oturumu sonlandı, gözler 14.45'teki sınava çevrildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür oturumu sonlandı. Sınavda Türkçe bölümünde zorlandığını belirten Fatih Baş, “Bakıldığı zaman bir kurtuluş yolu değil ama uzun yıllar okuduk, emeklerimizin sonuna geldik, inşallah hedefimize ulaşabiliriz” dedi.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin ilk oturumu için adaylar, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okul önlerine geldi. Saatlerin 10.00'u göstermesi ile okullar kapılarını kapatırken, sınav saat 10.15'te başladı. Sakarya'da memur adaylarının heyecanlarına ortak olan aileleri ve yakınları ise okul önlerinde bekledi. Sınavın ilk oturumu olan yetenek-genel kültür oturumunda adaylara 120 soru yöneltilerek 130 dakika süre verildi. Sınav bitiminde ilk oturum heyecanını atan adaylar, gözlerini 14.45'te gerçekleşecek olan eğitim bilimleri oturumuna çevirdi. Sınava giren Fatih Baş, beden öğretmenliği bölümü mezunu olduğunu ve Türkçe bölümün kendini zorladığını söyledi.

“Uzun yıllar okuduk, emeklerimizin sonuna geldik, inşallah hedefimize ulaşabiliriz”

KPSS'ye uzun uğraşlar neticesinde hazırlandığını ve emeğinin karşılığını almak istediğini aktaran Fatih Baş, “Beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. KPSS'de uzun uğraşlar neticesinde bugün sınavın ilk oturumuna girdik. Türkçe beni çok zorladı, muhtemelen diğer arkadaşları da zorlamıştır. Tarih ve coğrafya bölümü daha kolaydı. Matematiğe sürem yetişmediği için pek bakamadım, herkes için hayırlısı olsun. 14.45'te eğitim bilimleri oturumu var, onu bekliyoruz. 14 gün sonra da alan sınavına gireceğiz, umarım onlar daha iyi geçer. Bakıldığı zaman bir kurtuluş yolu değil ama uzun yıllar okuduk, emeklerimizin sonuna geldik, inşallah hedefimize ulaşabiliriz” dedi.