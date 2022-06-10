Kuaför Savaş ve onu öldüren arkadaşı işte böyle eğlenmiş

Sakarya'da 42 gün kayıp olarak aranan Savaş Aydoğan ile onu öldürdükten sonra 150 metre sürükleyerek fındık bahçesine gömen arkadaşı Cem T.'nin eğlendikleri görüntüler ortaya çıktı. Olayın kan donduran detaylarını itiraf eden arkadaş katilinin görüntülerde, “Geber oğlum” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya'da 25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin sır perdesi, arkadaşı Cem T.'nin kan donduran cinayeti itiraf etmesi ile aralanmıştı. Savaş Aydoğan'ın ev sahibi Cemal T.'nin, Aydoğan'a ulaşamaması ile gün yüzüne çıkan olayda; kayıp kuaförün arkadaşı Cem T., ifadesine başvurulduktan sonra sırra kadem basmıştı.

Cansız bedene 42 gün sonra ulaşılmıştı

Polis ekipleri ifade verdikten sonra kayıplara karışan Cem T.'yi de aramaya başladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kuaför Aydoğan'ın kız arkadaşı Kocaeli'de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan M.E., adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra 5 Haziran tarihinde ise, kayıp arkadaş Cem T. Zonguldak'ta polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan ve Sakarya'ya getirilen şüpheli Aydoğan'ın öldürerek cesedini fındıklığa gömdüğünü söyledi. Cem T.'nin tarif ettiği yerde yapılan kazıda 42 gün sonra Aydoğan'ın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde keşif yaptırılan Cem T., kan donduran olayı nasıl işlediğini anlattı. Cinayete ilişkin Cem T. ve ona yardım edebileceği değerlendirilen amcası Ö.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen arkadaş katili Cem T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, amcası ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

İki arkadaşın eğlenirken son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, ülke gündemine oturan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; kuaför Savaş Aydoğan ile Cem T.'nin alkollü masada eğlendikleri anlar yer alıyor. Arkadaş katili Cem T.'nin ise alkol tükettikleri esnada Aydoğan'a ‘Geber oğlum' demesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kız arkadaş meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen acı olayın ardından ise arkadaşlardan biri mezar diğeri de hapiste.