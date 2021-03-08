Kukla geleneği bu proje ile yaşatılıyor

Türkiye geneli başlatılan, "Vantrilok Öğretmenimle Eğlenirken Öğreniyorum" isimli proje kapsamında derslere kukla ile giren öğretmenler, hem kukla geleneğini yaşatıyor, hem de çocuklarla eğlenceli zaman geçiriyor.

Kuruculuğunu Sakarya Erenler Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Buket Yayuk ve Adana Mürüvvet-Mahmut Kayhan Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Meral Çokaklı'nın üstlendiği, "Vantrilok Öğretmenimle Eğlenirken Öğreniyorum" adlı E-twinning Projesi kapsamında, öğretmenler derslere kukla ile giriyor. Sakarya, İstanbul, Adana, Kayseri, İzmir, Manisa, Malatya, Kocaeli ve Hatay illerinden toplam on öğretmen tarafından yürütülen proje çerçevesinde haftada iki kez çeşitli etkinliklerde "Çiçek" adlı kukla, öğretmen oluyor. Minik öğrenciler, müzik etkinliklerinde şarkı öğreten, deney etikliklerinde deney yaptıran, dil etkinliklerinde masal anlatan kukla Çiçek ile ders işliyor.

Proje ile ilgili bilgi veren proje kurucularından Buket Yayuk, çocuklara kuklayı sevdirerek kukla geleneğini sürdürmeyi ve etkili ders sürecini hedeflediklerini söyleyerek, "Bazı derslere kukla ile giriyoruz. Dersi kuklanın ağzından işliyoruz. O dersin öğretmeni kukla oluyor. Şarkıları kukla öğretiyor, deneyleri kukla yaptırıyor, masalları kukla anlatıyor. Kuklamıza 'Çiçek' ismini verdik. Öğrencilerimiz Çiçek'i çok seviyor. Bu proje ile etkinlikleri daha eğlenceli ve kalıcı hale getirmeyi, aynı zamanda dil gelişimlerini, sosyal duygusal gelişim ve bilişsel gelişimlerini de desteklemeyi amaçladık. Projemiz hakkında bilgi edinmek isteyenler sosyal medya platformlarındaki hesaplarımızı takip edebilirler" diye konuştu.