Kültür Sanat Etkinlikleri '3 Yol' filmi ile devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘3 Yol' filminin gösterimi ve söyleşisi ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Faysal Soysal'ın ‘3 Yol' filminin gösterimi ve ardından gerçekleştirilen söyleşi ile devam etti. Filmin ve şiirsel sinemaya dair paylaşımların yapıldığı programın moderatörlüğünü ise Enver Gülşen üstlendi. söyleşide konuşan yönetmen Faysal Soysal, “Bizim sinema serüvenimiz 2002-2003 yıllarında başladı. Aslında yönetmen olmak gibi bir düşüncem yoktu. Daha çok şiir yazıyordum ve şiir eleştirisi okuyordum. Ama zaman geçtikçe şiir üzerinden sinemayla yollarımız kesişti. Sanat anlamında bakacak olursak sinema tarihinin en büyük sinemasıyla tanıştım. Tanıştıktan sonra bu mecrada bir şeyler yapabilirim, özellikle yazabilirim diye niyet ederek bu alana girdim. Bu süreç içerisinde kendimizi film yapma olayı içinde bulduk. O zamanlar Kısa Film yarışması için kısa bir senaryo yazmıştım. Filmimiz başarılı oldu ve ödül aldı. Ardından buna benzer senaryolar yazmaya devam ettik. Daha sonra benim bitirme projem olan biraz daha şiirsel boyutuyla kendisini biraz daha yakın hissettiğim proje, 3 karakter vardı ama tek karakterin ömrüyle ilgiliydi. Bizim serüvenimiz böyleydi ve ardından devam etti. Şiirsel sinema dediğimiz bir yapı içine girdik ve ‘3 Yol' ile bu nihayete erdi” dedi.

Konuşmasına devam eden Soysal, “3 Yol' filminden karakterlerini çizdikten sonra yazma aşamasında kafamda nasıl bir Bünyamin vardı hatırlamıyorum ama yazdığım karaktere baktığımda bana göre çok uymuş. O günün kast çalışmasına göre en yakın bu Bünyamin'i bulmuştuk. ‘3 Yol' filminin içeriğinde ise Yusuf Hat çiziyor, Bünyamin ise şiir ile ilgileniyor. Yani Bünyamin'in ben problemi çok büyük. Ama Yusuf bu konuyu zaten aşmış bir karakter. Bir şeyi göstermenin derdinde değil. Hat ile şiiri karşılaştırdığımızda Hat'ta böyle bir şey vardır. Şiirde ise mesele çok büyüktür. O büyüklük içerisinde kendimizi dolaylı olarak göstermek isteriz. Ama Hat sanatı kendinizi erittiğiniz, yok ettiğiniz ve kendinizi en az yansıttığınız bir alandır. Başka bir varlığı işaret edersiniz. Filmde anlatılan da rüyada bir Yusuf var ama rüyayı gören Bünyamin. Var olmak istediği kişi Yusuf. Rüyasında bir Züleyha'yı arıyor. Nihayetinde başka bir hikayeyi geliştirerek buluyor” diye konuştu.