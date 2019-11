Kültür Sanat Etkinlikleri Aynalıkavak Meydanı'nda gerçekleştirildi

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri'nde yeni sezonun ilk programı Tarihi Aynalıkavak Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Kasım ayı programı kapsamında, Tarihi Aynalıkavak Meydanı'nda "Aynalıkavak Sohbetleri" söyleşisi gerçekleştirildi. Zeki Aydıntepe, Rahmi Sak ve Erol Girişken'in şahit oldukları Adapazarı'nın yakın tarihini katılımcılara aktardıkları programa, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, SATSO eski Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Sarıoğlu, Uzunçarşı'nın kanaat önderleri, Adapazarı'nın önemli isimleri, esnaflar ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Çocukluğundan itibaren Adapazarı anılarından söz eden, Uzunçarşı'dan yaşanmış bir çok hikayeden heyecanla bahseden Zeki Aydıntepe, çarşı meydanlarının bambaşka bir ruhu olduğunu dile getirdiği konuşmasında, "Aynalıkavak Meydanı, ahiliğin, birlikte yaşamanın, bereketin tarihini kendisinde taşır. Buradan bir hareket, bir muhabbetin olması bizi oldukça mutlu etmiştir. Güleryüzlü olan, çalışkan olan, kendinden emin olandır. Emin başkan sıfatını Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu kardeşim çok güzel bir şekilde taşımaktadır. Bu güzellik için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Adapazarı çalışkanlığın tek adresidir ve bu şehirden her alanda örnek isimler her zaman çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir. Adapazarı'na, bu şehrin insanına her zaman destek olmak lazım gelir. Selahaddin Şimşek, Sadık Canlı gibi muhabbeti ve dostluğu üzerinde taşıyan tüm gönül insanlarına rahmetle, şehrimizi ve çarşılarımızı, dostluğu ileriye taşımak zorundayız. Bu görevi de yerine getireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Adapazarı'nın göç tarihini anlatan Rahmi Sak, "Adapazarı seccade gibi, hakikaten, seccadenin üzerindeki nakışlar, değişik bir çok bölgeden gelen topluluklar. Bu değerleri, bu zenginliği korumamız, yalnızlığa tahammülümüz olmadığı gibi hep birlikte geleceğe taşımamız lazım. Ticarette bir çok ilden ön planda olan, tarihi ile farklılığını gösteren Adapazarı'mıza gönül vermiş, eskiden güç alıp yeniye ilerleyen herkese, başta Adapazarı Belediye Başkanımıza ve tüm dostlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uzunçarşı'nın yakın tarihini ayrıntıları ile katılımcılara aktaran Erol Girişken, "Kaybolmaya yüz tutmuş Adapazarlılık ruhu için Aynalıkavak'tan çok güzel bir çalışma başlatan, Aynalıkavak ruhu ile Adapazarı'mıza, Adapazarlılığa yeni bir canlılık kazandırmak için gayret eden Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu kardeşimize ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Uzunçarşı ticaretin merkezidir ve ümit ediyorum ki merkezi olmaya devam edecektir. Uzunçarşı ticaretin yaşayan üniversitesi, güvenin, hoşgörünün, canlılığın adresi olmayı, işte bu mütevazı ama güçlü dayanışma ruhu ile sürdürecektir. Adapazarı bizim canımızdır. Uzunçarşı, Aynalıkavak, Orhan Camii, Orta ve Tozlu Camii, çevre çarşılar ruhumuzdur. Tecrübeden, dinamizme, yaşlısından gencine, bu güzelliği koruyup yaşatmak asli görevimizdir" şeklinde konuştu.

Aynalıkavak buluşması Adapazarı'nın gerçeğidir

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, "Tarihi Aynalıkavak Meydanı'mızda çok değerli büyüklerimiz Zeki Aydıntepe, Rahmi Sak ve Erol Girişken'den Adapazarı'mızın gönlünde yer etmiş tüm değerleri dinledik, çok güzel, çok kıymetli bir akşamdı. Bizlerle olan dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İşte bu buluşma Adapazarı'mızın gerçeğidir. Adapazarılı olmanın kıymetini, eski Adapazarı'nın güzelliğini, sıcaklığını anlatmak; Adapazarı'mızın merkezinden, Aynalıkavak'tan, Uzunçarşı'dan, Bulvar'dan, Gümrükönü Meydanı'ndan en uzaktaki mahallesine kadar tarihine, geleneksel mahalle dokusuna, havasına, suyuna, ağacına, çiçeğine, kuşundan kedisine duyduğumuz saygıyı, sevgiyi canlandırmak, yaşatmak ve çoğaltmak; Orhan Cami'den Uzunçarşı'ya, Ağa Camii'nden Yenicamii'ne, ıslama köftesinden kabak tatlısına, yoğurtlu dönerinden gazozuna, simidinden helvasına, bozasından ekmeğine, Tarihi Çark'tan Bulvar'a, Gümrükönü'nden Çark Caddesi'ne, Tren Garı'na, tarihi konaklarına, hamam ve çeşmelerine, Adapazarı'mızın gönlünde yer etmiş tüm değerlerin üzerine hep birlikte eğilmek ve sahip çıkmak için burada Aynalıkavak'ta hep birlikte olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.