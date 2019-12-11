Kültür sanat etkinlikleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Tevfik İleri'yi Anlamak' kitabının söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen programa Yazar Sadık Yalsızuçanlar konuk olurken; Serdivan Anadolu Lisesi, Ozanlar Anadolu Lisesi ve Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri dinleyici olarak yer aldı. Öğrencilerin yoğun ilgisinin olduğu programın sonunda Yazar Yalsızuçanlar'a günün anısına çiçek takdim edildi.

Tevfik İleri'den söz eden yazar Sadık Yalsızuçanlar, “Tevfik İleri; memleket aşığı, milletvekilliği dışında farklı bakanlıklarda ve başbakan yardımcılığı da yapmış, kısa hayatında memleketine kazandırdığı mühendislik harikaları, barajlar, yapıtlar, kurum, kuruluşlar yaptı. Tevfik İleri de Yaman Dede gibi naif, güzel yürekli, ince fikirli, çalışkan, ailesine düşkün, eşine aşık biriydi. Çanakkale Şehitlerine de hizmet etmiş memleket sevdalısı bir adamdı. Tevfik İleri, edebiyat, tarih, felsefe ile ilgilenirdi. Hz. Mevlana'nın yolundan giderdi. Maalesef 1960 kanlı darbesinden sonra sözde suçlu bulunup Yassıada'da genç yaşında hapse mahkum edildi” dedi.