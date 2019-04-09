Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Fakr'a Övgü' kitabının söyleşisi ve imza günü programı ile devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri Fakr'a Övgü programı ile devam etti. İlk olarak Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşen program daha sonra Faik Baysal Kütüphanesinde devam etti. Programa konuşmacı olarak ‘Fakr'a Övgü kitabının yazarı Rabia Brodbeck katıldı.

Hayatta istenilen her şeyi yapma fırsatımız olduğuna ve bu durumu çok güzel değerlendirmek gerektiğine değinen Brodbeck, “Ben bu hayatı yaşamaya başlamadan önce Ramazan nedir bilmezdim, namazı bilmezdim ve cami nedir bilmezdim. Öyle güzel bir kapıdan geçtim ki bu kapı beni aldı içine ve oradan hiçbir zaman çıkarmadı. Gerçek insan kimliğime büründüm. Bu hayatta istediğimiz her şeyi yapma fırsatımız var ve bunu çok güzel değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

“Benim katil kimliğim yok ama cahil kimliğim vardı “

Müslüman olduktan sonra hayatının değiştiğini vurgulayan Yazar Rabia Brodbeck, “Benim hayat hikayem Hz. Ömer ile birbirine çok benzemektedir. Şöyle ki Hz. Ömer, Peygamber Efendimizi öldürmeye teşebbüs etmiştir ama Peygamberimizi gördükten sonra bu durumdan vazgeçiyor ve Müslüman oluyor. Benim katil kimliğim yok ama cahil kimliğim vardı. Ama artık Müslümanlık sayesinde her şeyim değişti. Müslüman olduktan sonra hayatımın ne kadar daha iyiye gittiğini gördüm. Ben bu hayatı yaşamaya başlamadan önce Ramazan nedir bilmezdim, namazı bilmezdim ve cami nedir bilmezdim. Öyle güzel bir kapıdan geçtim ki bu kapı beni aldı içine ve oradan hiçbir zaman çıkarmadı. Sahte insan kimliğimden çıktım ve gerçek insan kimliğime büründüm. Bu hayatta istediğimiz her şeyi yapma fırsatımız var ve bunu çok güzel değerlendirmemiz gerekiyor. Oğlum doğduktan sonra bana koşulsuz sevmeyi öğretti. Bana göre gerçek Müslümanlık budur” sözlerine yer verdi.