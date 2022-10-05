Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sezon kültür sanat etkinlikleri "Galata Üçlüsü" isimli dinleti ile başladı.

AKM'de gerçekleştirilen ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin ev sahipliği yaptığı programda, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, kültür sanat dostları ve çok sayıda müziksever yer aldı. Kanun virtüözü Göksel Baktagir ve arkadaşlarının çaldığı eserler dinleyicileri mest etti. Dinleti sonunda sanatçıların performansı ayakta alkışlanırken Başkan Yüce, günün anısına misafirlere hediyeler takdim etti. Sakarya'nın birçok kültürü içinde barındırdığını belirten Yüce, şehrin başarısının bu kültür olduğunu aktardı.

"Organizasyonların en güçlü destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz"

Kültürün önemine değinen Yüce, "Kültürün önemini bugün hepimiz iyi kötü fark etmiş olmaktayız. Ancak uzun yıllardır dikkat çekmeye çalıştığımız nokta var. Kültür ve sanata alan açmak, ilgi göstermek, iç içe olmak, devamlılığı sağlamak. Bu hedefle, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatsal organizasyonların en güçlü destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu tip etkinliklerin yaygınlaşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra malumunuz geçtiğimiz ayı sporla, kültürle, sanatla ve kardeşçe geçirmek için neredeyse her akşam birbirinden farklı yaz etkinlikleri düzenledik" dedi.

"Geniş yelpazede etkinliklerimiz olacak"

Kültür sanat etkinliklerinin tüm hızıyla devam edeceğini ifade eden Yüce, "Ekim ayı ile birlikte şehrimizde kültür sanat etkinlikleriyle yine hemşerilerimiz ile buluşacak, kıymetli isimleri ağırlayacak ve şehrin entelektüel birikimlerine katkı sağlayacağız. Konferanslardan panellere, imza günlerinden dinletilere, sinema günlerinden tiyatro gösterimlerine kadar geniş yelpazede etkinliklerimiz olacak. Ayrıca Ekim ayı içerisinde artık geleneksel bir hale gelmiş olan 21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları'nı gerçekleştireceğiz. Burada yerli ve yabancı pek çok şairi ağırlayacağız. Birbirinden farklı programlarla başlayan kültür sanat etkinliklerimizin Sakarya'mıza ve kıymetli hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.