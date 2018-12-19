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Kültür Sanat Etkinlikleri Yaprak Sayar konseri ile devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilen Yaprak Sayar konseri ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilen Yaprak Sayar konseri ile devam etti.


Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinin güzel eserlerinden seslendiren Yaprak Sayar, kendi eserlerinden de vatandaşlara güzel bir dinleti sundu. Konsere çok sayıda sanatseverin yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan katıldı. Program sonunda Yaprak Sayar'a çiçek takdim edildi.


Öte yandan Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri 20 Aralık Perşembe günü sergi ve söyleşi etkinlikleriyle devam edecek. Ofis Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı etkinliklerin ilkinde Sanatçı Ömer Faruk Dere'nin ‘Derin Dalgalar' isimli Hat-Kaligrafi-Ebru sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Serginin açılışı saat 18.00'da yapılacak. Günün diğer buluşmasında ise ‘Kitaba Dokunmak Kitabın Dokunduğu İnsan' söyleşisi Prof. Dr. Mustafa Özel'in katılımıyla 19.00'da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada etkinliklere tüm kültür sanat dostları davet edildi.


(BCT-Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri 20 Aralık Perşembe günü sergi ve söyleşi etkinlikleriyle devam edecek.


Ofis Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı etkinliklerin ilkinde Sanatçı Ömer Faruk Dere'nin ‘Derin Dalgalar' isimli Hat-Kaligrafi-Ebru sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Serginin açılışı saat 18.00'da yapılacak. Günün diğer buluşmasında ise ‘Kitaba Dokunmak Kitabın Dokunduğu İnsan' söyleşisi Prof. Dr. Mustafa Özel'in katılımıyla 19.00'da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada etkinliklere tüm kültür sanat dostları davet edildi.

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