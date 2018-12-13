Kültür Sanat Etkinlikleri Yer Kızıl adlı söyleşi ve imza günü ile devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Yazar Ali Sürmelioğlu'nun Yer Kızıl adlı söyleşi ve imza günü ile devam etti.

Faik Baysal Kütüphanesinde gerçekleştirilen söyleyişe, Serdivan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Yazar Sürmelioğlu yaptığı konuşmada, “Önemli olan gelip geçici değil, kalıcı bir eseri ortaya çıkarmaktır. Yazmak için bir ilhama ihtiyaç duyuyoruz. Sizi harekete geçirecek bir şey olmalı. Kitap yazmaya başlamadan önce etrafa ‘hayret' gözü ile bakmak gerekiyor” dedi.

Kendi kültürel kodlarımızdan beslenerek yazıların kaleme alınması gerektiğini belirten Yazar Ali Sürmelioğlu, “Roman, bizim kendi kültürümüz için doğmuş bir şey değil ama bizim kendi kültürümüz içinde hikayecilik büyük bir önem taşıyor. Bizler kendi kültürel kodlarımızdan beslenerek yazılar kaleme almalıyız. Bu yazıyı kaleme alırken bütün sorunların başlangıç noktasında olmasını istedim. Bizim hem ihsanı, hem lisanı, hem de tarihi çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Geçmişimizde yaşadığımız olayları geleceğimize aktarmak bizlerin hatta sizlerin de ilerideki en büyük görevlerinden biridir” diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Sürmelioğlu, “Tarihi roman yazmanın en zor kısmı 21. yüzyıldan 19. yüzyıla gitmeyi öğrenmektir. O dönem içerisinde yapılmış olan her şeyi iyi bilmemiz gerekiyor. Günümüzde ki mekanların çoğu kafe ve oturabileceğimiz alan olarak geçiyor ama eski dönemlerde insanlar vakit geçirmek için Kahvehanelere gidiyordu. Bende Yer Kızıl kitabımda kahvehaneleri ele aldım. Tarih Romanı yazarken günümüzden bir tık uzaklaşmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

İnsanlar arasında en büyük sorunun lisan olduğunu vurgulayan Sürmelioğlu, “İnsanlarımız arasındaki en büyük sorun ‘lisandır.' Hiçbir kelime yazıldığı gibi ifade edilemez. Her anlamı farklı bir şekilde düşünmemiz gerekir. Tarih yazımı ve Tarih Romanını da şöyle söyleyebiliriz; Tarihi yazarken Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethini ele alabiliriz. Ama Fatih'in düşünce yapısını vurgulamak isteyen yazıyı iyi bir romancı veya edebiyatçı çok güzel bir şekilde süsleyebilir. Roman yazarken bizim temel gayemiz insanın iç duygusunu yakalayabilmektir. Önemli olan gelip geçici değil, kalıcı bir eseri ortaya çıkarmaktır. Yazmak için bir ilhama ihtiyaç duyuyoruz. Sizi harekete geçirecek bir şey olmalı. Kitap yazmaya başlamadan önce etrafa ‘hayret' gözü ile bakmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.