Kültür sanat etkinlikleri zengin içerikleriyle devam ediyor

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Kültür Sanat etkinliklerinde, Ekim ayının son programı Orhangazi Kültür Merkezi'nde Karma Eserler Konseri ile gerçekleştirildi. Solo Türkü ve Türk Sanat Müziklerinin seslendirildiği gecenin sonunda konuşan Sakarya Faal Müzisyenler Derneği Başkanı Fahrettin Çakar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya davetlerinden dolayı teşekkür ederek, salgın sürecinde sanatseverlerle bulaşamadıklarını belirtti. Kasım takvimi ise Yazar Betül Saray Metin'in söyleşi ve imza günüyle başladı. Çocuk Dostu Adapazarı hedeflerini Kültür Sanat alanında da sürdüren Adapazarı Belediyesi, çocuklara yönelik tiyatrolar ve sinema günleri tertip ediyor. Kasım ayı Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında film gösterimlerinde buluşan çocuklar doyasıya eğlenerek nitelikli zamanlar geçiriyor. Kültür Sanat etkinliklerini Adapazarı'nın her noktasına yayarak çalışmalarını sürdüren Adapazarı Belediyesi, Kasım takvimi kapsamında Turnadere Mahallesi'nde İsraf ve Savurganlık söyleşisi düzenliyor. Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak'ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi, bugün 18.15'de Turnadere Mahallesi'nde gerçekleşecek.