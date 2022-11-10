Kültür sanat sezonu konserle açıldı

Serdivan Belediyesi, kültür sanat sezonuna, Fikir ve Sanat Akademisi'nde gerçekleşen konserle başladı.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi tarafından düzenlenen müzikli söyleşi etkinliğinde, klasik kemençe sanatçısı Aslıhan Özel ve Özer Özel sahne aldı. İkili, en çok sevilen eserlerini icra ederek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Söyleşi etkinliğinde konuşan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Serdivan Fikir ve Sanat Akademimiz 2022 Güz Dönemi dersleriyle yeni bir sezona merhaba diyor. Yine aynı şekilde kültür sanat sezonumuzun açılışını, değerli sanatçılarımız Aslıhan ve Özer Özel'in bizleri mest eden konseriyle gerçekleştirdik. Kıymetli sanatçılarımızı yürekten alkışlıyor, sanatsever misafirlerimize de gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu yıl da birbirinden güzel etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.