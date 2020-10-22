Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Festival Ödül Gecesine geliyor

Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali, bu akşam düzenlenecek “Ödül ve Final Programı” ile sona erecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katılacağı gecede SAÜ Devlet Konservatuvarı, “Türk Sinemasında Unutulmayan Şarkılar” konseriyle geceye renk katacak.

Üç gün süren 6. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali, Ödül ve Final Programı ile sona eriyor. Millet Bahçesinde saat 19:00'da düzenlenecek programda SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile il protokolünden de çok sayıda davetli yer alacak. Gecede festival boyunca gösterimi yapılan 20 film arasından jürinin belirlediği filmler ödüllerini alacak. Gösterimi yapılan filmler öğrencilerin de değerlendirmesine sunularak en çok oyu alan eserler “En İyi Öğrenci Filmi” olarak belirlenecek.

Yeşilçam şarkıları seslendirilecek

Programda SAÜ Devlet Konservatuvarı “Türk Sinemasında Unutulmayan Şarkılar” konseriyle geceye renk katacak. Solistliğini Devlet Konservatuvarından Arş. Gör. Özge Zeybek'in yapacağı ve Yeşilçam'ın en güzel şarkıları seslendirileceği konser ile sanatseverler unutulmaz bir gece geçirecek.