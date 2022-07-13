Kum Enduro Yarışları'nda dereceye girenler ödüllerini Başkan Yüce'nin elinden aldı

Sakarya Kocaali'de 2'ncisi düzenlenen Kum Enduro Yarışları'nda dereceye giren sporcular ödüllerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin elinden aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kocaali sahilde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Motokum Fest'e katıldı. Motosikletçilerin kum üzerindeki yarışları büyük heyecana sahne olurken, 40 sporcunun kıyasıya mücadelesini yerinde izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti. Sakarya'da sporun her alanına özel önem verdiklerini belirten Yüce, "Spor şehri Sakarya hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyor, şehrimiz spor altyapısına gereken önemi gösteriyoruz. Gerek bünyemizde yer alan spor branşları gerek ev sahipliği yaptığımız ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla önemli bir ivme yakaladık. Bugün de şehrimizin kuzey ucu Kocaali'de sporun farklı bir dalında yarışları heyecanla takip ettik. Vatandaşlarımızın ilgisinden mutluluk duydum. İnşallah bu yarışların da yapılabileceği bir parkur üzerinde çalışıyoruz" dedi.