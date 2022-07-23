Kumar oynanan kahvehaneye baskın: Binlerce lira ceza kesildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince bir kahvehaneye yapılan baskında, kumar oynayan 31 şahsa toplam 56 bin 389 TL para cezası kesilirken, kahvehane geçici süreyle faaliyetten men edildi.

Hendek ilçesinde bulunan bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda; 31 şahıs ile kumar oynanması için yer imkanı sağlayan İ.C. (50) yakalandı. Operasyonda; 2 bin 180 TL kumar parası, 1 adet tombala tabelası, 50 adet tombala kağıdı, 180 adet tombala pulu, 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjöründe 7 adet fişek ele geçirildi. Kumar oynayan 31 şahsa kabahatler kanunun ilgili maddesi gereğince toplamda 56 bin 389 TL para cezası kesildi. Kahvehane geçici süreyle faaliyetten men edilirken, yakalanan şahıslara ilgili adli ve idari işlem gerçekleştirildi.