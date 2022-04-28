Kuralar çekildi, basın mensuplarını ev heyecanı sardı

Sakarya Gazeteciler Birliği'nin (SGB) ve TOKİ işbirliği ile Adapazarı ilçesinde yapımı devam eden ‘Basın Sitesi' konutlarının yer belirleme kurası tamamlandı. Asil ve yedek olarak belirlenen kura çekimi sonrasında basın mensuplarını ev heyecanı sardı.

SGB ve TOKİ iş birliğiyle Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde 2021 yılında yapımına 159 konutlu Basın Sitesi'nde yer belirleme kurası tamamlandı. 9 blokta yer alan 2+1 ve 3+1 daireleri almak için başvuruda bulunan gazetecilerin yerleri çekilen kura sonrasında belirlendi. Basın mensuplarını ise ev sahibi olma heyecanı sardı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SGB Başkanı Zeki Aydıntepe ise 2015 yılından beri basın mensuplarını ev sahibi yapmak için çalıştıklarını aktardı.

“Eleştiriler bize güç ve moral verdi”

Sakarya'daki basın mensuplarını ev sahibi yapmak amacıyla yola çıktıklarını belirten SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, “Bu konuda olumlu olumsuz bolca eleştiri aldık. Bu eleştiriler bize güç ve moral verdi. Gerek bürokratlarımızın, gerekse siyasilerimizin destekleriyle çok şükür bugüne geldik. Bize inanan, destek veren üyelerimiz başta olmak üzere değerli meslektaşlarımızın konutları TOKİ'nin noter huzurunda canlı yayında çekilen kurayla belli oldu. Bayram sonrasında da konutlar için Ziraat Bankası'nda TOKİ'nin kuralları çerçevesinde konut alım sözleşmeleri yapılacak” dedi.

“SGB ve TOKİ'yi suçlamak bize yapılan en büyük haksızlıktır”

Sakarya'daki basın mensupları için yapılmayanı yaptıklarını söyleyen Aydıntepe, “Kim ne derse desin, biz SGB yönetimi olarak iyi niyet ile yola çıktık. Ve son aşamaya geldik. Yönetim olarak içimiz rahat ve Sakarya basını için yapılamayanı yaptığımıza inanıyoruz. Elbette meyve veren ağaç taşlanır. Bu taşlar bize engel değil, şevk ve güç veriyor. Ancak iyi niyet ile çıkmış olduğumuz yolda her eleştiriye açık olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ama ‘bana çıkmadı' diye bunu haksızlık diye yorumlamak, SGB ve TOKİ'yi suçlamak bize yapılan en büyük haksızlıktır” diye konuştu.