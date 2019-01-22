Kur'an Bülbülü Asker Hafız Mehmet Eren OKM'de anıldı

Adapazarı İmam Hatip Lisesi ve Tozlu Camii yapımında büyük emeği olan, Sakarya, Edirne Amasya, Kocaeli Müftülüğü yapan ve 1940 sonrası binlerce hafız yetiştiren Asker Hafız Mehmet Eren Orhangazi Kültür Merkezi'nde anıldı.

Adapazarı Belediyesi Sakarya'nın eski değerlerini unutmuyor. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Asker Hafız Mehmet Eren anısına “Kuran'ın İzinde Hafız Asker Mehmet Eren” adlı Kitap Tanıtım ve Dağıtım programı yapıldı. Programa, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem Yüce, programın hazırlanmasına öncülük eden Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Cevherli, Hafız Mehmet Eren'in oğlu Hasan Hikmet Eren, Kızı Ayşe Ayşen Manzak, Damadı Kamil Manzak, Kayınbiraderi Mustafa Balta, hısımlarından Abdullah Öztürk, Hafız öğrencileri Ali Özdin, İbrahim Erman, Mustafa Kandaz, Yüksel Yılmazer, Samsun eski Müftüsü 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Kurra Hafız Hayrettin Öztürk, İmam Hatip Lisesi Müdürleri, Diyanet İşleri personeli, hafızlık öğrencileri ve kitabın yazarları Yahya Bakır ile Yaşar Esen katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, 1935'li yıllardan sonra ilim irfan alanında çok sayıda talebe yetiştirmiş olan değerli büyüğümüz Reisul Kurra (Kur'an Bülbülü) Mehmet Eren'i yaşatmak ve onunla birlikte bu yolda hizmet veren öğrencilerinden onu dinleyip hayatından örnekler almak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bugün burada Samsun, Trabzon, İstanbul, Balıkesir gibi birçok ilden gelen talebesini bir araya getirdik. Hayatıyla ilgili yakınları ve talebelerinden onu daha iyi tanıma fırsatı yakaladık.2007 yılında vefat ettiği için kaynaklara ulaşmak zor oldu. Ama talebelerinin yardımı ile adına bir kitap bastırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Programda kısa bir konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem Yüce, “ilim erbabı büyüklerimizin yaşatılması için hazırlanan kitap tanıtımı ve anma gününde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Hocamızın ailesi, sevdikleri ve talebeleri hepsi onu anmak için burada toplanmış bulunuyor. Bu millet çok engeller gördü. Ama Asker Hafız Hocamız gibi tevekkül etti ve Allah yardım etti bu günleri gördük. Bu programın hazırlanmasına vesile olan Sayın Başkanımız Süleyman Dişli'yi tebrik ediyorum”dedi.

Programda konuşan Prof. Dr. Hüseyin Tural ise yaptığı açıklamada, “Bu kitabı hazırlayanları cani gönülden kutluyorum. Bir insan yaşamında ne kadar sevilirse sevilsin zaman içinde unutulabilir. Fakat bu kişilerin hayatını kitaba geçirmek onu ölümsüzleştirir. O bizim Hocamız değil adeta babamızdı. Her şeyimizle ilgilenirdi”dedi.

Talebesi İbrahim Erman ise asker hocalarının disiplinli bir hoca olduğunu ifade ederek ders saatinde ders, ders saati dışında da öğrencilerine bir Anne Baba şefkati ile yaklaştığını anlattı. Samsun'dan gelen ve son talebelerinden olan 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kurra Hafız Hayrettin Öztürk ise Hocaları Eren'in 40 bine yakın öğrenci yetiştirdiğini ifade ederek, kendisinin de son talebelerinden olduğunu söyledi. 8 yaşındayken Hocanın onu görevlendirdiğini ve o yaşta kadınlara namaz kıldırdığını anlattı.