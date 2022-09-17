Kur'an kursundan hırsızlık yapmaya kalktı, başına gelmeyen kalmadı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Kur'an kursunun klima motorunu çalan hırsız metrelerce yükseklikteki terastan yere çakıldı. Ses üzerine dışarıya çıkan ve hırsızı gören bina sakininin şüphelinin kaçışını engellemek için mücadele etti. Şahsın yere çakıldığı anlar ve bina sakinin verdiği mücadele ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi'nde bulunan bir Kur'an kursuna gelen D.Y. isimli şüpheli, klimanın motorunu çaldı. Çaldığı malzeme ile binanın terasından inmeye çalışan şüpheli, dengesini kaybederek yere çakıldı. Bu esnada sesleri duyarak binanın terasına çıkan vatandaş, hırsızı fark etti. Vatandaş, kaçmaya çalışan hırsızı bölgede bulunan merdivenle engellemeye çalıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın metrelerce yükseklikteki terastan yere çakıldığı ve bir süre yerden kalkamadığı görüldü. Daha sonrasında ise bina sakininin terasa çıkarak merdiven yardımıyla hırsızın kaçmasını engellemek için verdiği mücadele görüntülere yansıdı.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerden şüpheliyi tespit eden ekipler harekete geçti. Kur'an kursundan hırsızlık yapan ve daha öncesinde de çeşitli yerlerden hırsızlık yaptığı öğrenilen şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.