Kursiyerlerden Başkan Alemdar'a teşekkür

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Aralık Mahallesi'ndeki Halk eğitim merkezi kursiyerlerine misafir oldu.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ve Aralık Mahalle Muhtarı Mustafa Karabaşoğlu'nun da yer aldığı ziyaretlerde kursiyerlerle sohbet eden Başkan Alemdar, hizmet sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılama noktasında halk eğitim kurslarının önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek, bu kurslarda becerilerini geliştiren kadınların emek verdileri ürünlerden elde ettikleri gelirle ev ekonomisine de katkı sağladığını ifade etti.

Serdivan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte Serdivan'da pastacılıktan dikiş nakışa, aşçı çıraklığından resim kursuna kadar 40 farklı branşla 45 farklı noktada hizmet verdiklerini belirten Alemdar, bu kursların niteliklerinin ve sayının arttırılması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Halk eğitim kurslarının sağlamış olduğu imkanlardan son derece memnun olduklarını ifade eden kursiyerler ise nezih ve samimi bir ortamda her gün kendilerine yeni şeyler kattıklarını belirterek Başkan Alemdar'a teşekkür ettiler. Başkan Alemdar'a günün her saatinde rahatlıkla ulaşabildiklerini belirten Aralık Mahalle Muhtarı Mustafa Karabaşoğlu da, vatandaşların taleplerini hızlı ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturan Alemdar'a teşekkür etti.