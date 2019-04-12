Sapanca ilçesinde Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in katılımıyla Kurtköy Spor Futbol Okulu açıldı.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in katkılarıyla Kurtköy Spor Futbol Okulu açıldı. Şehit Ömer Halisdemir Kurtköy Spor Tesislerinde düzenlenen açılış programına, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, meclis üyeleri Cemal Topçu, Elif Saral Uzun, Burak Koç, Erdem Şıkkibar ve Mahalle Muhtarları; Murat Keskin, Erkan Çapoğlu, Kadir Önçırak, Ömer Çapoğlu da katıldı.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz futbol okulumuzun çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Spor adına gençlerimizin, çocuklarımızın alt yapılarını geliştirmelerine olanak sağlayacak olan spor aktivitelerin geliştirilmesinde elimizden gelen imkanlar doğrultusunu desteklemeye çalışacağız. Geleceğimiz için çocuklarımız ve gençlerimiz hepimiz için önemli” dedi.

Hafta sonu 8-14 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek okul hakkında açıklamalarda bulunan Kurtköy Spor Kulübü Başkanı Fuat Kovar, “Forma sponsorumuz Zafer Balkaya, futbol topu sponsorlarımız Necdet Keskin ve Erdem Şıkkibar başta olmak üzere katılımlarından dolayı Sapanca Belediye Başkanımıza ve bölge halkımıza teşekkür ederiz. Çocuklarımız okullar kapanana kadar 4 grup halinde hafta sonları çalışmalarını sürdürecekler. Okullar kapandığında ise gün sayısını arttıracağız. Çalışmalar Seyfettin Çamal Hocamızın yönetiminde gerçekleştirilecek” dedi.

Başkan Özen, açılışta çocuklarla kısa süreli futbol oynadı.